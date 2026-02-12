◇明治安田J1百年構想リーグ第2節東京V2ー1柏（2026年2月15日三協F柏）明治安田J1百年構想リーグは4試合が行われ、東では東京Vが柏に2―1で競り勝ち、2連勝で首位に立った。先制を許すも後半に2得点して逆転した。川崎Fは千葉と0―0から入ったPK戦を9―8で制した。西ではC大阪が2―0で福岡を下した。名古屋はG大阪にPK戦で勝利した。昨季公式戦で1分け3敗と苦戦した柏に逆転勝ちした。1―1で迎えた後半追加タイム、