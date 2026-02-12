ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、15日に開幕した。きょう16日の2日目、メイン12Rは2ndドリームだ。なお1号艇で出場予定だった桐生順平（39＝埼玉）は負傷のため2日目以降欠場。当初は2号艇で出場予定だった白井英治（49＝山口）以下の枠番が繰り上がり、篠崎元志（39＝福岡）が繰り上がり出場で6号艇となる。また峰竜太（40＝佐賀）も初日12R1stドリームの3周1マークで負傷して、途中帰郷となっ