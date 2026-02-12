フェブラリーS（22日、東京、ダート1600メートル）に登録し、武豊とのコンビで参戦予定だったヤマニンウルス（牡6＝斉藤崇、父ジャスタウェイ）は回避することが分かった。15日、斉藤崇師が発表した。「体調が整わないため、回避します」と師。昨夏の東海S（1着）からの直行ローテで調整されていた。今後に関しては未定となっている。