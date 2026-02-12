◇明治安田J1百年構想リーグ第2節川崎F0ー0（PK9ー8）千葉（2026年2月15日フクアリ）川崎Fは後蹴りのPK戦を制して勝ち点を5に伸ばした。8人目まで互いに全員が成功していた中、相手に動きの傾向が読まれていると感じたGKブローダーセンは「動かないで最後まで待つ」ことを意識。9人目が外し、10人目で初めて自ら阻止して勝利につなげた。白星発進だった開幕戦は3失点したが、この日は前半にも好セーブを続けて零封。PK戦