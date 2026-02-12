◇明治安田J1百年構想リーグ第2節千葉0ー0（PK8ー9）川崎F（2026年2月15日フクアリ）千葉の今季2戦目はPK戦の末に敗戦。またも白星はお預けとなったが、J1公式戦では09年11月22日のFC東京戦以来5929日ぶりの勝ち点を手にした。立ち上がりから積極的に攻め、シュート数は相手を上回る17本。小林監督は「ほぼ思い通りにゲームをコントロールできた。その中で勝てないのは相当な問題」と厳しい表情。DF鈴木大は「結果的に開