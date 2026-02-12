山梨県庁の職員が公共工事の情報を教えるなど便宜を図った見返りに業者から接待を受けたとしてきのう、収賄の疑いで逮捕されました。記者「午後8時半すぎです。捜査員が中北建設事務所に入っていきます」収賄の疑いで逮捕されたのは、山梨県中北建設事務所の副主査・山田晋容疑者（42）です。山田容疑者は富士東部建設事務所に勤務していた2022年4月から2年間で、営業活動を有利に進められるよう工事の発注時期を業者に伝えるなど