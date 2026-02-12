ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒルが15日（日本時間16日）に行われた。今大会採用された新種目で、高梨沙羅は234.5点。メダルの獲得はならなかった。涙に暮れた北京五輪から4年、混合団体で銅メダルを獲得した29歳の4度目の五輪が終わった。1回目は114.0メートル。追い風の影響で距離が伸びず、高梨も納得いかない表情を浮かべていた。17位で迎えた2回目のジャン