◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個ラージヒル（１５日、イタリア・ミラノ）丸山希（北野建設）が新種目でメダルを逃した。初出場のノーマルヒルで「銅」を獲得。混合団体でも銅だった。１回目に１２８メートルを飛び７位で２回目に進んだが、届かなかった。今季、Ｗ杯が開幕すると３連勝を含め６勝を挙げてブレイク。初出場の五輪でもその勢いは止まらず、個人ノーマルヒルで銅メダル。