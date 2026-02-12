「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）３大会連続出場の勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝が五輪で初採用されたラージヒルに出場。２回目は１１８・５メートルとなった。１回目は上位ランキング勢が追い風に苦しむ展開。１１５・５メートルで１４位につけた。高梨沙羅とは幼なじみ。Ｗ杯個人では自己最高４位と表彰台の経験は