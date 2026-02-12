エンゼルスの菊池雄星投手（34）が15日（日本時間16日）に今季2度目のライブBPに登板。56球を投げ打者18人に対して3安打3奪三振2四球の結果だった。今季2度目のライブBP。正遊撃手のネトから2三振、ともに切味鋭いスライダーが低めに決まった。菊池は「良かったと思います。前回よりも変化球もまとまっていましたし、やりたいことはできたかなと思います」と手応えを口に。「今日も、カーブ、チェンジアップを多めに投げま