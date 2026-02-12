フィギュアスケート女子で２２年北京五輪金メダリストのアンナ・シェルバコワ（２１）が１５日、自身のインスタグラムを更新。五輪のフィギュア競技の会場に訪れた姿を公開したが、その姿が反響を呼んだ。１７歳で北京五輪を制したシェルバコワ。その後はウクライナ侵攻によるロシアの国際大会除外などもあり、競技会には姿をみせていないが、すらりと背が伸び、サングラスをかけた大人な姿にコメント欄やＳＮＳなどでは驚きの