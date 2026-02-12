◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個ラージヒル（１５日、イタリア・ミラノ）高梨沙羅（クラレ）が新種目でメダルを逃した。１本目は１１４メートルの１７位で進んだ２本目では距離を伸ばしたが、メダルには届かなかった。混合団体では銅メダルで前回北京五輪でのリベンジを果たしていたが、今回初開催のラージヒルでは及ばなかった。「北京の呪縛」を解き放ち、目覚めた。１０日の混合団体で日