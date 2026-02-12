◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）がスタート。前回の北京五輪金メダルで今季電撃復帰した「スイハン」こと隋文静、韓聡組（中国）が２番滑走で登場。７２・６６点で演技を終えた。「カルメン」の曲に乗り、息の合った滑りを披露。冒頭の２人が並んで跳ぶ３回転トウループは隋文静の着氷がやや乱れたが、高