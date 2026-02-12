◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日ジャンプ女子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月15日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が15日（日本時間16日）に行われ、高梨沙羅（29＝クラレ）はこの種目でメダル獲得はならなかった。1回目に114メートル、2回目に127メートル50を飛び、合計234.5