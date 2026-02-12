日本スケート連盟のインスタグラムが１５日に更新され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート代表の選手の様子を投稿。選手村の宿舎を出発する男子の鍵山優真、佐藤駿を見送る坂本花織、中井亜実のほっこり写真が反響を集めた。銀メダルの鍵山、銅の佐藤はメディア露出で大忙しの様子で「またまたテレビ出演に行ってきます！」と敬礼。坂本と中井が「いってらっしゃい！」と笑顔でお見送りする様子が伝えられた。五輪開