◇IBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦○同級8位・西田凌佑（7回2分53秒負傷判定）同級4位ブライアン・メルカド・バスケス●（2026年2月15日大阪市・住吉スポーツセンター）ボクシングのIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦が行われ、西田凌佑（29＝六島）が会心の勝利で、スーパーバンタム級初戦を飾った。2回に左まぶたをカット。武市晃輔トレーナーから「試合を止められるかもしれないから、前へ出ろ」と指示