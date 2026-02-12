スピードスケート女子団体追い抜きで金メダルを目指す堀川桃香（２２）＝富士急＝を後押しするスペシャルな応援グッズがミラノ入りすることが１５日、分かった。「鋼の錬金術師」「銀の匙ＳｉｌｖｅｒＳｐｏｏｎ」などの人気漫画の作者・荒川弘さんが描き下ろした乳牛のイラスト入りの小旗と鉢巻きがこのほど完成。五輪初観戦となる両親が会場に持参し、グッズを手に声援を送る予定だ。イラストは荒川さんと高校時代の同級