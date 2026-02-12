9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、16日から公開されるモトローラ・モビリティ・ジャパン「moto ai」搭載ハイパフォーマンススマートフォン「motorola edge 60」の新CM「パーティーで着る服」篇（15秒・30秒）に出演する。【CMカット】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮シリーズ5作目となる「パーティーで着る服」篇は、翌月の誕生日パーティーに向けて着ていく服を選ぶ目黒が、選んだ服を「moto ai」の「お気に入りリマイ