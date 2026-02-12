父にソフトバンク細川亨バッテリーコーチ（46）を持つモデルの細川愛倫（22）が、株式会社ロキテクノのCMに出演することが16日、分かった。自身初のCM出演となる。16日からウェブ広告の放映が始まり、4月からは一部地域でテレビでも放映される。父の亨が24年まで同社が運営する社会人硬式野球クラブ「ロキテクノ富山」でコーチを務めた縁もあり、出演が決定。CMでは企業キャラクター「ロキザウルス」とともに、同社をPRする。愛倫