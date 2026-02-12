◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個ラージヒル（１５日、イタリア・ミラノ）１回目を終えて丸山希（北野建設）が７位、伊藤有希（土屋ホーム）が８位、勢藤優花（オカモトグループ）１４位、高梨沙羅（クラレ）が１７位だった。