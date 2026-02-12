「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）ノーマルヒル銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝は五輪初採用のラージヒルで１回目、１２８メートル。上位４人をノルウェー勢が占める中、７位につけた。日本勢は８位に伊藤、１４位で勢藤、１７位で高梨となった。８日のノーマルヒルでは銅メダルを獲得。１８年平昌五輪の高梨沙羅以来日本勢