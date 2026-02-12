◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スピードスケート女子500メートル（2026年2月15日ミラノ・スピードスケート競技場）女子500メートルが行われ、4組に登場した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が37秒27の自己ベストに迫る好タイムを叩き出し、1000メートルの銅メダルに続き銅メダルを獲得した。本命ではない500メートルで22年北京五輪の銀メダルに続き2大会連続、今大会2つ目のメダルを獲得。夏冬通じ日本最多メダル数