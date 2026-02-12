「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）４大会連続出場の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、五輪初採用のラージヒルで１本目を飛び、厳しい追い風の中で１１４メートルで１７位に終わった。今大会ノーマルヒルでは１３位だった。高梨前後の選手から条件が悪化。その後の選手も厳しいジャンプが続き、高梨の３人後からゲートが２段上がった