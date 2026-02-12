■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ 女子ラージヒル（日本時間16日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？今大会から新たに採用されたスキージャンプの女子ラージヒルが日本時間16日に行われ、1回目を終えてノーマルヒルの銅メダリスト・丸山希（27、北野建設）は7位で、勝負の2回目に臨む。表彰