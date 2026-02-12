ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スキージャンプ女子個人ラージヒル（ＬＨ）（ヒルサイズ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）の１回目が行われ、ＮＨと混合団体で銅メダル獲得した丸山希（２７）（北野建設）が１２８メートルを飛び１２５・６点の７位で、伊藤有希（３１）（土屋ホーム）が１１９メートル５０を飛び１２２点で８位、勢藤優花（２８）（オカモトグループ）が１１５メートル５０