ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で今キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。１７球を投げ、左安打、空三振、遊ゴロだった。メジャー１年目だった昨季は、５月途中から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月にはチーム事情もあって中継ぎでメジャーに復帰すると、ポストシーズンでは抑えを託されるなど、大車輪の活躍を見せ