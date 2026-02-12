◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スピードスケート女子500メートル（2026年2月15日ミラノ・スピードスケート競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、五輪初出場の吉田雪乃（23＝寿広）が本命種目で13位と本来の力を出し切れず涙を流した。「応援してくださる皆さんに恩返ししたいという気持ちでした。結果として、皆さんにメダルを届けることがで