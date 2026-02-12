ミラノ・コルティナ冬季五輪の公式グッズを販売する「メガストア」に並ぶ人たち。奥は大聖堂＝12日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の開幕を受けて、公式グッズを販売するストアが盛況だ。ミラノ中心部の大聖堂前にある「メガストア」には長蛇の列。日本人観光客の姿も見られ「少し高く感じるけど記念なので」と笑顔で購入していた。店に入ってみると、グッズの価格は、五輪とパラリンピッ