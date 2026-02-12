東京電力は16日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機で試験的な発電と送電を始めた。東電の原発が電力を供給するのは、柏崎刈羽6号機が定期検査入りする直前の2012年3月下旬以来約14年ぶり。供給エリアの首都圏などに電気を送る。