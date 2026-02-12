リーグ・アン 25/26の第22節 メッスとオセールの試合が、2月16日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ジェシー・デマンゲ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはセク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、ロマン・フェーブル（MF）らが先発に