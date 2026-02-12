ブンデスリーガ 25/26の第22節 ライプチヒとウォルフスブルクの試合が、2月16日01:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクは塩貝 健人（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発に名を連ね