「グラウンド ワイ（Ground Y）」が、国内8店舗目となる新店舗を池袋PARCO 本館1階にオープンする。開店日は3月19日。【画像をもっと見る】同ブランドは、ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら、ジェンダーレスかつエイジレスなスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド。新店舗での取り扱い商品などの詳細は、3月上旬頃から順次公式サイトと公式SNSで公