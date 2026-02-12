ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選（１５日）、ビッグエア（ＢＡ）金メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、８３・９３点で２位通過した。１回目で高得点をたたき出すと、２回目は難度を上げて着地でミスしたが、本人は「１本目で完璧なランを出せたので２本目は決勝（１７日）の練習として１２６０を出したけど、ちょっとスピードが足りなくてコケてしまった。それを課題として生か