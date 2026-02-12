◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）となった。高木は全１５組のレースで、序盤の４組目に登場。そこで好タイムをたたき出し、トップに躍り出た。最終１５組を迎えた時点