「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本−韓国」（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスは世界チームランク３位の韓国に敗れ、２連敗。通算１勝４敗となり、上位４チームによる決勝トーナメント進出は厳しい状況に追い込まれた。世界チームランク３位の韓国もここまで２勝２敗と苦しんでいたが、３勝目をあげて４位タイに浮上した。韓国は、前回北京五輪でロコ・ソラー