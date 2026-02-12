「なになに!?」「怖いって!」――突然の呼び出しに、何も知らされないまま集められたメンバーたちは戸惑いを隠せなかった。フジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)が、4月7日から毎週火曜(24:15〜 ※同)に枠移動することが、15日に放送された番組内で発表された。フジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)が、4月7日から毎週火曜(24:15〜