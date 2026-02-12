アメリカのトランプ大統領は15日、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する平和評議会について、初会合を19日に開催し、参加国がガザ地区の復興に7600億円以上を拠出すると明らかにしました。トランプ大統領は15日、SNSで、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する平和評議会について、初会合を19日に首都ワシントンで開催すると明らかにしました。また、初会合ではガザの人道支援・復興事業に参加国が50億ドル以上＝