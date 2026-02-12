◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日男子デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）27歳で最初で最後の五輪出場となった島川が、メダルまであと一歩に迫る4位入賞。「楽しかった。いい滑りもできたので、ちょっとホッとした」と悔しさは胸にしまい、すがすがしい笑顔で語った。1回戦を勝つと、2回戦ではいきなり第1シードのカナダ選手を撃破。準々決勝ではスピード自慢の22年北京五輪