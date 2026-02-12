◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日男子デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）2選手が並走する対決方式の新種目デュアルモーグルの男子が15日に行われ、堀島行真（28＝トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。五輪メダルは計3個となり、2個で並んでいた里谷多英を抜き、日本のモーグル選手として単独最多。モーグル男子日本勢では初の銀メダルとなった。初出場の島川拓也（27＝日本仮