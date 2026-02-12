◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日男子デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）男子デュアルモーグルの表彰式後にはメダリスト3人がそれぞれの子供を抱きかかえ、家族とともに記念撮影した。堀島は家族の支えについて聞かれると、前日のハプニングを告白。「昨日、街中で携帯をなくしてしまって。それを僕が子供をお風呂に入れる間に捜してくれて、警察まで取りに行ってくれた。そ