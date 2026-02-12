◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルが行われ、初出場の吉田雪乃（寿広）は３７秒９８で１３位だった。昨季のＷ杯で２勝を挙げ、メダル獲得を期待された２３歳だったが、無念の結果にゴール後は涙が止まらなかった。取材エリアでも「応援してくださる皆様に恩返ししたかった。皆さんにメダルを届けられなくて申し訳ない」と、タオルで顔を覆って号泣。