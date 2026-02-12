ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子５００メートルは１５日（日本時間１６日）に行われ、２０２２年北京五輪同種目銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、３７秒２７で銅メダルを獲得した。１０００メートルの銅に続く今大会２個目のメダル。表彰台が決まると、ガッツポーズを決めた。高木は「前回の北京五輪より順位は一つ落ちたが、今回は簡単にうまくいくとは思っていなかった中で、メダルを取れたことは