◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スピードスケート女子500メートル（2026年2月15日ミラノ・スピードスケート競技場）2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーのインスタグラムが16日に更新され、妹の美帆（31＝TOKIOインカラミ）が女子500メートルで銅メダルを獲得して喜ぶ様子が公開された。「やったーーー！！！！