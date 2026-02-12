◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)予選18位で敗退となった鈴木萌々選手が競技後、インタビューに応じ今後へ向け意気込みを語りました。鈴木選手は1回目、第一セクションのレールで転倒し、44.08点で16位。高得点を目指す2回目は転倒なく滑りきりますが、途中でバランスを崩す場面もあり53.50点。18位で予選敗退となりました。鈴木選手は競技後「1本目転倒し