◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルが行われ、世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が３６秒４９の五輪新記録で金メダルに輝いた。最初の１００メートルを１０秒１８で一気にスピードに乗ると、ラップも２６秒３１と驚異的な伸びを見せた。２０１８年平昌五輪女王の小平奈緒が持っていた五輪記録を０秒４５上回った。２５歳のコクは今季Ｗ杯第