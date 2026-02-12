◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケート女子５００メートルが行われ、２０２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。このメダルで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金３、銀５、銅９で合計１７個となった。日本の冬季五輪史上最多だった北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）に、あと１つに迫った。◆