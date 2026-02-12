◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スピードスケート女子500メートル（2026年2月15日ミラノ・スピードスケート競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、五輪初出場の山田梨央（28＝直富商事）が37秒78で9位だった。武器である低い姿勢から加速した。7組で登場した山田は滑り終えた時点で高木美帆に次ぐ2位。氷上では会場の歓声に納得した表情で手を振