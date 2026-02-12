【セリエA第25節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 2-1(前半1-1)ベローナ<得点者>[パ]アドリアン・ベルナベ(4分)、マテオ・ペレグリーノ(90分+3)[ベ]アブドゥ・ハルイ(43分)<退場>[ベ]ギフト・オルバン(11分)<警告>[パ]アレッサンドロ・チルカーティ(41分)、ラウタロ・バレンティ(45分+2)[ベ]ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ(86分)