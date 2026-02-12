ラ・リーガ 25/26の第24節 ラヨ・バリェカノとアトレチコ・マドリードの試合が、2月16日00:15にエスタディオ・デ・ブタルケにて行われた。 ラヨ・バリェカノはホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）、イシ・パラソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、ニコラス・ゴンサレス（FW）、アレック