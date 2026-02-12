◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日フィギュアスケートペアSP（2026年2月15日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペアSPが、現地時間15日（日本時間16日）に行われる。この日の午後3時30分から公式練習が行われ、最終グループで世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が調整。本番衣装に身を包み、曲かけではサイドバイサイドの3回転トーループやスロージャンプで息の合った動きを見せ